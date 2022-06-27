Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarına sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği idmanla devam etti. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Sonrasında iki gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, istasyon çalışmasıyla antrenmanın basına açık bölümünü tamamladı.Fenerbahçe'de milli takımlardan dönen Altay, Ferdi, Szalai, Rossi, Serdar Dursun ve Caulker'a yo-yo testi uygulandı. Zajc öğleden sonra takıma katılacakken, sakatlığı süren Nazım Sangare ve dün evlenen Dimitris Pelkas idmanda yer almadı.

Kaynak: DHA

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, milli takımdan dönen oyuncularla çalıştı - Son Dakika

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