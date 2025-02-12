Fenerbahçe, Mimovic'i Zenit'e Kiraladı

Fenerbahçe, yeni transferi Ognjen Mimovic'in sezon sonuna kadar Rusya'nın Zenit Kulübüne kiralandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcumuz Ognjen Mimovic'in sezon sonuna kadar kiralık transferi için Zenit Kulübü ile anlaşmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir dönem diliyoruz." denildi.
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