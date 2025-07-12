Fenerbahçe, Mimovic\'in Lisansını Çıkardı

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında Zenit'e kiralanan sağ bek oyuncusu Ognjen Mimovic'in lisansını çıkarttı.
Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon bonservisini alıp yabancı oyuncu kontenjanı sebebiyle Rusya ekibi Zenit'e kiralanan Ognjen Mimovic'in lisansı çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yer alan bilgiye göre, Mimovic'in lisansı bugün çıkarıldı.
20 yaşındaki Sırp sağ bek oyuncusu, geçen sezon Zenit formasıyla tüm kulvarlarda 25 müsabakada forma giydi. - İSTANBUL
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