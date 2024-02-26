Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. Taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman tamamlandı. Sarı-lacivertli takım, maçın oynanacağı kente özel uçakla hareket edecek.

26.02.2024 18:09
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente hareket edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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