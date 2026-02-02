İlk fotoğraf geldi! Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi sağlık kontrollerinden geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

İlk fotoğraf geldi! Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi sağlık kontrollerinden geçirdi

İlk fotoğraf geldi! Fenerbahçe, N\'Golo Kante\'yi sağlık kontrollerinden geçirdi
02.02.2026 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, N'Golo Kante transferi için Suudi Pro Lig Yönetimi'nden onay bekliyor. Sarı-lacivertliler, Fransız orta sahayı sağlık kontrolünden geçirdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin haftalardır girişimlerini sürdürdüğü N'Golo Kante transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.

KANTE SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Fransız yıldız ve kulübü Al-Ittihad ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, Suudi Pro Lig Yönetimi'nden transfer onayı beklerken, bu arada da zaman kazanmak adına 34 yaşındaki N'Golo Kante'yi Cidde'de sağlık kontrolünden geçirdi.

Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi sağlık kontrollerinden geçirdi

TRANSFER İÇİN ONAY BEKLENİYOR

Suudi Pro Lig Yönetimi'nden gelecek onay sonrası Al Ittihad forması giyen Karim Benzema, Al Hilal'e transfer olacak. Fenerbahçe, Benzema'nın Al Hilal'e transferinin ardından Al Ittihad'a Youssef En-Nesyri'yi verirken, üzerine de belirli bir bonservis bedeliyle birlikte Kante'yi de kadrosuna katacak.

SEZON PERFORMANSI

Al Ittihad forması altında bu sezon tüm kulvarlarda 26 maçta süre bulan Kante, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlk fotoğraf geldi! Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi sağlık kontrollerinden geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • baba yorgun yorgun baba yorgun yorgun:
    26 macta 2 gol atan adama bu kadar para verilmez lojman bile topçu değil turkiyeye oara için geliyorlar 34 yaşında 2 sezon zor oynar yazık bu paralara 29 17 Yanıtla
    Fırat Çakır Fırat Çakır:
    adam zaten ordan kat kat fazlasını kazanıyor 3 0
    Pinokyo Net Pinokyo Net:
    inşallah kulüplerde senin gibi 6 numarayı attığı golle yargılamıyordur. Takımda herkesin işi gol atmak değil.Bu arada bana görede Kante gereksiz bir transfer ama az gol attığı için değil… 2 1
  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Emekli futbolcu cenneti Türkiye ! 10 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump–İsrail–Epstein üçgeni: Eski Başbakan da ondan yardım istemiş Trump–İsrail–Epstein üçgeni: Eski Başbakan da ondan yardım istemiş
Saldırıya hazırlanan İran, ABD’ye bu görselle meydan okudu Yer verilen ayet dikkat çekici Saldırıya hazırlanan İran, ABD'ye bu görselle meydan okudu! Yer verilen ayet dikkat çekici
Josef de Souza, Beşiktaş yönetimine önerdiği futbolcuyu açıkladı Josef de Souza, Beşiktaş yönetimine önerdiği futbolcuyu açıkladı
Katliam gibi kazada can kaybı sayısı 10’a yükseldi Katliam gibi kazada can kaybı sayısı 10'a yükseldi
Ünlü tanıtımcı da Epstein dosyasında: Bebek getirmeyi teklif etmiş Ünlü tanıtımcı da Epstein dosyasında: Bebek getirmeyi teklif etmiş
Doğal gaz borusuna kaynak yapılırken patlama Yaralılar var Doğal gaz borusuna kaynak yapılırken patlama! Yaralılar var

20:42
Epstein dosyalarında ’’Karanlık’’ iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
Epstein dosyalarında ''Karanlık'' iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
20:26
Fenerbahçe’ye Kocaelispor karşısında kötü haber
Fenerbahçe'ye Kocaelispor karşısında kötü haber
19:38
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı Aynı firma, yine skandal görüntüler
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler
19:16
AK Partili Akbaşoğlu’ndan emeklilere: Gabar’ı bekleyin
AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin
19:01
Canlı anlatım: Kocaeli’de ilk gol geldi
Canlı anlatım: Kocaeli'de ilk gol geldi
18:45
Erdoğan’dan Kabine sonrası müjde Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 21:21:48. #7.11#
SON DAKİKA: İlk fotoğraf geldi! Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi sağlık kontrollerinden geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.