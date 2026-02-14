Fenerbahçe Namağlup 22 Haftayı Tamamladı - Son Dakika
Fenerbahçe Namağlup 22 Haftayı Tamamladı

14.02.2026 23:02
Fenerbahçe, Süper Lig tarihinin en iyi başlangıcını yaparak 22 haftayı namağlup bitirdi.

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez sezonun ilk 22 haftasını namağlup tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 yendi. Sarı-lacivertliler Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun golleriyle 3 puana uzandı. Tedesco'nun öğrencileri üst üste 3, toplamda 15. galibiyetini elde etti. Bu sezon ligde yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, 15 galibiyet, 7 beraberlikle puanını 52'ye yükseltti.

Kanarya, en son 2005-2006 sezonunda ilk 20 haftada yenilgi almamıştı.

Deplasmanda 28 puanla zirvede

Sarı-lacivertliler, bu sezon dış sahada 12 maça çıktı. Bu süreçte 8 galibiyet, 4 beraberlik alan Fenerbahçe, 28 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 11 gol gördü. Tedesco'nun öğrencileri konuk olduğu son 4 deplasmanda da sahadan galibiyetle ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

