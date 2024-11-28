Fenerbahçe, Neptunes'i 3-0 mağlup etti

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncü haftasında D Grubu'nda Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Fransa'nın Neptunes takımını 3-0 yendi.
Sarı-lacivertli ekip, Nantes kentindeki Mangin Beaulieu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada rakibini 25-18, 25-21, 25-23'lük setlerle mağlup etti.
Dört takımın yer aldığı D Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kazanan Fenerbahçe, ilk sırada yer alıyor.
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