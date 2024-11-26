Fenerbahçe, Neptunes ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 3. haftasında yarın Fransa ekibi Neptunes'e konuk olacak.
Nantes kentindeki Mangin Beaulieu Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.
Dört takımın yer aldığı D Grubu'nda oynadığı 2 maçı da kazanan Fenerbahçe, ilk sırada yer alıyor.
Yaptığı 2 müsabakadan da yenilgiyle ayrılan Neptunes ise son basamakta bulunuyor.
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