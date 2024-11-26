Fenerbahçe, Neptunes ile Karşılaşıyor - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Neptunes ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Neptunes'e konuk olacak. Maç TSİ 22.00'de başlayacak.

26.11.2024 10:49
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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 3. haftasında yarın Fransa ekibi Neptunes'e konuk olacak.

Nantes kentindeki Mangin Beaulieu Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Dört takımın yer aldığı D Grubu'nda oynadığı 2 maçı da kazanan Fenerbahçe, ilk sırada yer alıyor.

Yaptığı 2 müsabakadan da yenilgiyle ayrılan Neptunes ise son basamakta bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Neptunes ile Karşılaşıyor - Son Dakika

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