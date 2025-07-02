Süper Lig devi Fenerbahçe, spor giyim markası Adidas ile 5 yıllık bir iş birliği anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertlilerin bu anlaşmadan kazanacağı para da belli oldu.
Fenerbahçe; futbol, basketbol ve voleyboldaki kadın ve erkek takımlarının formalarına sponsor olan Adidas'tan her yıl 12 milyon euro gelir elde edecek. Anlaşma, futbol, basketbol, voleybol ve tekerlekli sandalye basketbol takımlarının yanı sıra bu branşların altyapılarını da kapsayacak.
5 yıl sürecek anlaşmanın ardından Fenerbahçe kasasına toplamda 60 milyon euro gelir sokacak. Sarı-lacivertliler ayrıca satılan forma adedi kadar pay alacak ve ekstra gelir elde edecek.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Adidas anlaşmasından kazanacağı dev rakam - Son Dakika
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