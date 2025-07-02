Fenerbahçe\'nin Adidas anlaşmasından kazanacağı dev rakam

Süper Lig devi Fenerbahçe, spor giyim markası Adidas ile 5 yıllık bir iş birliği anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertlilerin bu anlaşmadan kazanacağı para da belli oldu.

YILLIK 12 MİLYON EURO

Fenerbahçe; futbol, basketbol ve voleyboldaki kadın ve erkek takımlarının formalarına sponsor olan Adidas'tan her yıl 12 milyon euro gelir elde edecek. Anlaşma, futbol, basketbol, voleybol ve tekerlekli sandalye basketbol takımlarının yanı sıra bu branşların altyapılarını da kapsayacak.

NET RAKAM 60 MİLYON EURO

5 yıl sürecek anlaşmanın ardından Fenerbahçe kasasına toplamda 60 milyon euro gelir sokacak. Sarı-lacivertliler ayrıca satılan forma adedi kadar pay alacak ve ekstra gelir elde edecek.