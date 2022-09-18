Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Gustavo: Takıma katkı sağlamak çok büyük mutluluk veriyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Gustavo: Takıma katkı sağlamak çok büyük mutluluk veriyor

18.09.2022 22:36

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 5-0 yendiği maçta 1 gol atan savunma oyuncusu Gustavo Henrique, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu söyledi. 29 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, "Kızım, ailem herkes bana şans getiriyor. Çok büyük mutluluk oldu takıma katkı sağlamak. Ailem tribünde, ben sahada Fenerbahçe'ye yardım etmeye çalıştık ve kazandık." dedi.

Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u 5-0 yenerek milli araya 3 puanla girdi. Karşılaşmada 1 gole imza atan başarılı savunmacı Gustavo Henrique, mücadele sonunda açıklamalarda bulundu.

"KIZIM BANA ŞANS GETİRİYOR"

Röportaja kızı ile birlikte katılan Henrique, "Çok mutluyum. Kızım, ailem herkes bana şans getiriyor. Çok büyük mutluluk oldu takıma katkı sağlamak. Ailem tribünde, ben sahada Fenerbahçe'ye yardım etmeye çalıştık ve kazandık." dedi.

"TÜRK FUTBOLUNA ADAPTE OLUYORUM"

Henrique sözlerini, "Takım arkadaşlarımla beraber oynarken onlardan sahada bir güven alıyorum. Gün geçtikçe daha hızlı adapte oluyorum. Türk futboluna adapte oluyorum. Her gün takım arkadaşlarım bana yardımcı oluyorlar. Birbirimize özgüven aşılıyoruz Fenerbahçe'yi istediği hedeflere ulaştırmak adına." diyerek noktaladı.

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Gustavo Henrique, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Gustavo: Takıma katkı sağlamak çok büyük mutluluk veriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Gustavo: Takıma katkı sağlamak çok büyük mutluluk veriyor - Son Dakika
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