Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Gustavo: Takıma katkı sağlamak çok büyük mutluluk veriyor

Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u 5-0 yenerek milli araya 3 puanla girdi. Karşılaşmada 1 gole imza atan başarılı savunmacı Gustavo Henrique, mücadele sonunda açıklamalarda bulundu.
Röportaja kızı ile birlikte katılan Henrique, "Çok mutluyum. Kızım, ailem herkes bana şans getiriyor. Çok büyük mutluluk oldu takıma katkı sağlamak. Ailem tribünde, ben sahada Fenerbahçe'ye yardım etmeye çalıştık ve kazandık." dedi.
Henrique sözlerini, "Takım arkadaşlarımla beraber oynarken onlardan sahada bir güven alıyorum. Gün geçtikçe daha hızlı adapte oluyorum. Türk futboluna adapte oluyorum. Her gün takım arkadaşlarım bana yardımcı oluyorlar. Birbirimize özgüven aşılıyoruz Fenerbahçe'yi istediği hedeflere ulaştırmak adına." diyerek noktaladı.
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