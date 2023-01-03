Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının son dakikalarında iptal edilen gol Türkiye gündemine oturdu - Son Dakika
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Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının son dakikalarında iptal edilen gol Türkiye gündemine oturdu

03.01.2023 22:51

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçın son dakikalarında Akdeniz ekibinin iptal edilen golü gündem oldu. Antalsporlu futbolcunun pozisyonun başında attığı pasın, VAR tarafından çizilen çizgiye göre ofsaytta olan futbolcuya değil arkasındaki takım arkadaşına gittiği belirtilerek ofsayt olmadığı savunuldu. Karşı görüş olarak ise ofsayttaki futbolcunun Fenerbahçeli Osayi-Samuel'i engellediği bu nedenle hakemin kararının doğru olduğu ifade edildi.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın son dakikalarında Akdeniz ekibinin iptal edilen golü büyük tepki çekti.

GOL GEÇERSİZ SAYILDI

90+8. dakikada Antalyaspor'da Fernando ceza sahası dışından topu ağlara gönderdi. Ancak bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Pozisyon sonrası VAR tarafından çizilen ofsayt çizgisi ise tartışma yarattı.

OFSAYT ÇİZGİSİ TARTIŞMA YARATTI

Pozisyonun başlangıcında Antalyasporlu futbolcunun pası, VAR tarafından çizilen çizgiye göre ofsaytta olan futbolcuya değil arkasındaki takım arkadaşına gitti. Bunun üzerine bir kısım futbolsever, pozisyonun ofsayt ile uzaktan yakından alakası olmadığını savundu.

Görsel: Beinsports

OFSAYTTAKİ FUTBOLCU, OSAYI-SAMUEL'İ ENGELLİYOR

Bir kısım ise ofsayttaki futbolcunun Fenerbahçeli Osayi-Samuel'in topa gidişini engellediği için pozisyona dahil olduğu ve ofsayt kararının doğru olduğunu belirtti.

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Son Dakika Spor Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının son dakikalarında iptal edilen gol Türkiye gündemine oturdu - Son Dakika


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