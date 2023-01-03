Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının son dakikalarında iptal edilen gol Türkiye gündemine oturdu

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın son dakikalarında Akdeniz ekibinin iptal edilen golü büyük tepki çekti.

GOL GEÇERSİZ SAYILDI

90+8. dakikada Antalyaspor'da Fernando ceza sahası dışından topu ağlara gönderdi. Ancak bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Pozisyon sonrası VAR tarafından çizilen ofsayt çizgisi ise tartışma yarattı.

OFSAYT ÇİZGİSİ TARTIŞMA YARATTI

Pozisyonun başlangıcında Antalyasporlu futbolcunun pası, VAR tarafından çizilen çizgiye göre ofsaytta olan futbolcuya değil arkasındaki takım arkadaşına gitti. Bunun üzerine bir kısım futbolsever, pozisyonun ofsayt ile uzaktan yakından alakası olmadığını savundu.

Görsel: Beinsports

OFSAYTTAKİ FUTBOLCU, OSAYI-SAMUEL'İ ENGELLİYOR

Bir kısım ise ofsayttaki futbolcunun Fenerbahçeli Osayi-Samuel'in topa gidişini engellediği için pozisyona dahil olduğu ve ofsayt kararının doğru olduğunu belirtti.