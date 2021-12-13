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Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki rakibi Slavia Prag oldu - Son Dakika

Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki rakibi Slavia Prag oldu

13.12.2021 16:46
Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki rakibi Slavia Prag oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında, play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura töreniyle belirlendi.

Bir dönem Galatasaray forması giyen eski Arnavut oyuncu Lorik Cana'nın katıldığı ve aynı ülkeden takımların birbiriyle eşleşemediği kurada Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasını üçüncü sırada tamamlayarak kuraya seribaşı olmayan takımlar arasından katılan sarı-lacivertli ekip, ilk maçına 17 Şubat 2022'de İstanbul'da çıkacak. Bu maçın rövanşı ise 24 Şubat 2022'de Çekya'da oynanacak.

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği İngiltere temsilcisi Leicester City ise bu turda Danimarka'nın Randers takımıyla karşılaşacak.

İki maç sonunda play-off turunu geçecek takımlar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselecek.

Kurada sıkıntılı anlar yaşandı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kuralarının teknik bir arıza nedeniyle tekrarlanacağının duyurulmasının ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi kura töreni sırasında da benzer bir durum yaşandı.

Celtic ile eşleşen Bodo/Glimt takımının adı, ekrandaki tabloya yansıtılamadığı için teknik aksaklık giderilene kadar çekilişe birkaç dakika ara verildi. Hatanın düzeltilmesinin ardından kura töreni tamamlanabildi.

Eşleşmeler şöyle:

Olimpik Marsilya (Fransa)- Karabağ (Azerbaycan)

PSV (Hollanda)-Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

Fenerbahçe-Slavia Prag (Çekya)

Midtjylland (Danimarka)- PAOK (Yunanistan)

Leicester City (İngiltere)-Randers (Danimarka)

Celtic (İskoçya)-Bodo/Glimt (Norveç)

Sparta Prag (Çekya)- Partizan (Sırbistan)

Rapid Wien (Avusturya)- Tottenham (İngiltere)/ Vitesse (Hollanda)

Slavia Prag, Fenerbahçe, Play Off, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki rakibi Slavia Prag oldu - Son Dakika Spor


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