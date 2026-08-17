Fenerbahçe'nin Avrupa Kupaları Tarihi
Fenerbahçe, Lyon ile Şampiyonlar Ligi play-off'unda 305. karşılaşmasını oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Fransa'nın Olimpik Lyon takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 305. karşılaşmasına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 304 müsabakada 121 galibiyet elde ederken 66 beraberlik aldı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 304 mücadelede rakip fileleri 414 kez havalandırdı, kalesinde ise 424 gol gördü.
Şampiyonlar Ligi elemelerinde 47. maç
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 47. maçını oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 46 karşılaşmada 18 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 14 maçtan beraberelikle ayrıldı. Fenerbahçe, 14 müsabakayı ise mağlubiyetle tamamladı.
Sarı-lacivertliler, söz konusu 46 maçta rakip fileleri 67 kez havalandırırken kalesinde 52 gol gördü.
Avrupa kupaları performansı
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|UEFA Kupası
|54
|18
|10
|26
|72
|91
|UEFA Avrupa Ligi
|104
|50
|31
|23
|148
|107
|Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
|33
|9
|4
|20
|30
|70
|UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
|46
|18
|14
|14
|67
|52
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|40
|11
|6
|23
|42
|70
|Avrupa Kupa Galipleri Kupası
|9
|3
|1
|5
|11
|11
|UEFA Konferans Ligi
|18
|12
|-
|6
|44
|23
|TOPLAM
|304
|121
|66
|117
|414
|424
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