Fenerbahçe'nin Avrupa Kupaları Tarihi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'nin Avrupa Kupaları Tarihi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Lyon ile Şampiyonlar Ligi play-off'unda 305. karşılaşmasını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Fransa'nın Olimpik Lyon takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 305. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 304 müsabakada 121 galibiyet elde ederken 66 beraberlik aldı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 304 mücadelede rakip fileleri 414 kez havalandırdı, kalesinde ise 424 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 47. maç

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 47. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 46 karşılaşmada 18 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 14 maçtan beraberelikle ayrıldı. Fenerbahçe, 14 müsabakayı ise mağlubiyetle tamamladı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu 46 maçta rakip fileleri 67 kez havalandırırken kalesinde 52 gol gördü.

Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

UEFA Kupası

54

18

10

26

72

91

UEFA Avrupa Ligi

104

50

31

23

148

107

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

33

9

4

20

30

70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

46

18

14

14

67

52

UEFA Şampiyonlar Ligi

40

11

6

23

42

70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası

9

3

1

5

11

11

UEFA Konferans Ligi

18

12

-

6

44

23

TOPLAM

304

121

66

117

414

424

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Avrupa Kupaları Tarihi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Kolonya içtim“ savunması 552 bin TL’ye patladı "Kolonya içtim" savunması 552 bin TL'ye patladı
Marmara Depremi’nin 27. yılında sular altındaki batık kent: Görüntüler inanılmaz Marmara Depremi'nin 27. yılında sular altındaki batık kent: Görüntüler inanılmaz
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı Tribün eşkıyası adliyede Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası adliyede
Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
ABD’nin Kentucky eyaletinde silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı ABD'nin Kentucky eyaletinde silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 1’i çocuk 3 ölü, 5 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1'i çocuk 3 ölü, 5 yaralı

11:15
İran İHA’ları, IKBY Başbakanı Barzani’nin ofisini hedef aldı
İran İHA'ları, IKBY Başbakanı Barzani'nin ofisini hedef aldı
11:08
Akın Gürlek’ten Süleymancılarla ilgili açıklama: Kimliğe değil, suça bakılıyor
Akın Gürlek'ten Süleymancılarla ilgili açıklama: Kimliğe değil, suça bakılıyor
11:07
Okan Buruk görüntülü arayıp ikna etti 28 milyon euroluk yıldız geliyor
Okan Buruk görüntülü arayıp ikna etti! 28 milyon euroluk yıldız geliyor
10:12
Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti İşte yeni rakamlar
Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti! İşte yeni rakamlar
09:53
Alışılmışın dışında belediye başkanı Vatandaşlar merak edip makamına geliyor
Alışılmışın dışında belediye başkanı! Vatandaşlar merak edip makamına geliyor
08:28
Bahçeli’den Öcalan’la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı
Bahçeli’den Öcalan'la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 11:28:03. #.0.2#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Avrupa Kupaları Tarihi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.