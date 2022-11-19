Attilla Szalai'nin asla unutmayacağı gece! Lüksemburg karşısında yaptığıyla ilki başardı - Son Dakika
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Attilla Szalai'nin asla unutmayacağı gece! Lüksemburg karşısında yaptığıyla ilki başardı

19.11.2022 11:36
Attilla Szalai'nin asla unutmayacağı gece! Lüksemburg karşısında yaptığıyla ilki başardı

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Attila Szalai, Macaristan'ın Lüksemburg ile oynadığı hazırlık maçında gol atarak ilk kez ülkesi adına fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Karşılaşama 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Bu sezon Jorge Jesus'un değişilmez isimlerinden olan Attila Szalai, Macaristan Milli Takımı ile de iyi performansını sürdürüyor. Başarılı stoper, ülkesinin Lüksemburg ile oynadığı maçta ilke imza attı.

MİLLİ FORMAYLA İLK GOL

Lüksemburg maçında 90 dakika sahada kalan Attila Szalai, 25. dakikada attığı gol ile ülkesi atına ilk kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE İLE 25 MAÇTA FORMA GİYDİ

Karşılaşmada Macaristan güçsüz rakibi ile 2-2 berabere kaldı. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıkan Szalai, 1 gol-1 asistlik katkı sağladı.

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