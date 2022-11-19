Bu sezon Jorge Jesus'un değişilmez isimlerinden olan Attila Szalai, Macaristan Milli Takımı ile de iyi performansını sürdürüyor. Başarılı stoper, ülkesinin Lüksemburg ile oynadığı maçta ilke imza attı.
Lüksemburg maçında 90 dakika sahada kalan Attila Szalai, 25. dakikada attığı gol ile ülkesi atına ilk kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
Karşılaşmada Macaristan güçsüz rakibi ile 2-2 berabere kaldı. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıkan Szalai, 1 gol-1 asistlik katkı sağladı.
Son Dakika › Spor › Attilla Szalai'nin asla unutmayacağı gece! Lüksemburg karşısında yaptığıyla ilki başardı - Son Dakika