Jorge Jesus İstanbul'da - Son Dakika
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Jorge Jesus İstanbul'da

01.06.2022 02:05

Jorge Jesus İstanbul'da Fenerbahçe'nin görüşmelerini sürdürdüğü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul'a geldi.

Jorge Jesus İstanbul'da

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin görüşmelerini sürdürdüğü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin görüşmelerini devam ettirdiği Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Türkiye'ye geldi. Lizbon'dan havalanan özel uçakla Sabiha Gökçen Havaalanı'na inen Jorge Jesus, kendisini bekleyen özel helikopterle havaalanından ayrılıp kalacağı otele geçti.

Portekizli teknik adamın gelecek günlerde Fenerbahçe ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Jorge Jesus İstanbul'da
Jorge Jesus İstanbul'da
Jorge Jesus İstanbul'da
Jorge Jesus İstanbul'da

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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