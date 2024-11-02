Fenerbahçe'nin borcu belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin borcu belli oldu

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Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 31 Mayıs 2024 itibarıyla borcunun 12 milyar 571 milyon lira olduğu açıklandı.

02.11.2024 13:17  Güncelleme: 13:32
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Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 31 Mayıs 2024 itibarıyla güncel borcu açıklandı.

GÜNCEL BORÇ: 12 MİLYAR 571 MİLYON LİRA

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, yapılan denetimin 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 tarihleri arasını kapsadığını belirtti.

Vodina kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 6 milyar 860 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 5 milyar 711 milyon lira olduğunu ifade ederek, toplam borcu 12 milyar 571 milyon lira olarak açıkladı. Vodina, kulübün gelirlerinin 8 milyar 318 milyon lira, giderlerinin ise 8 milyar 593 milyon lira olduğunu kaydetti.

Fenerbahçe\'nin borcu belli oldu

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin borcu belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • ferhat eser:
    ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ YAZDIRACAĞIZ 9 92 Yanıtla
  • Hasan Babacan:
    ferhat sen ölünce toprak olacaksın o toprağın üzerinden otlar çiçekler çıkacak sonra bi inek gelip o otu çiçeği yiyip iyice sindirecek sonra çok afedersin böyle bırakacak sonra hepimiz ona bakıp bakıp ferhat ferhat hiç değişmemişsin diyeceğiz 90 6 Yanıtla
  • Nurrahman Kocak:
    Hani borcu sifirlamisdin firildak ali 51 24 Yanıtla
  • GFB Selçuk:
    ferhat ipin bizde olm paranı veririz bağır la en büyük Fenerbahçe diye. bizimki 6s 8taş gibi yalan da değil bakın bakim tüm branşlara Dünyada en büyük kulübüzbebeler 20 21 Yanıtla
  • GFB Selçuk:
    buranın maskotu taşş koglanıfrhat herhaldemk bu ne la :D 29 0 Yanıtla
  • Akay Kayhan:
    Morinyo ile nesri fb yi batırdı 18 7 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Hasan sana benbasacam rahat ol laf konuştu dalyaprağı zorunuza gidiyorsa okumayacaksın 7 17 Yanıtla
  • Emin Erol:
    hükümet ödesin trabzonspor un borcunu devlet kapattı fenerbahçe yede yardım etsin borç bitsin 6 11 Yanıtla
  • GFB Selçuk:
    yav he he ali başkan hepsini hibe ettiğini söyledi, koç çekilse de dışardan destekler. vizyonu yok o para koysun başka biri yönetsin yeter 9 4 Yanıtla
  • H celik:
    Versinler acunla yarı yarıya görelim o zaman fedakarlığı 10 2 Yanıtla
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