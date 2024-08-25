Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Süper Lig'de 3. maçında da gol attı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Süper Lig'de 3. maçında da gol attı

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Çaykur Rizespor maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'deki 3. maçında da gol sevinci yaşadı. Dzeko, takımının 5-0 galibiyetinde önemli bir rol oynadı.

25.08.2024 23:52
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Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte bu sezon 3 Süper Lig maçında da gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk olurken sahadan 5-0 galip ayrıldı. Kaptan Edin Dzeko, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. 53. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Dzeko, dar açıdan meşin yuvarlağı filelere göndererek takımının ikinci golünü kaydetti.

Dzeko, 70. dakikada yerini Youssef En Nesyri'ye bıraktı. Ligde oynanan 3 maça da 11'de başlayan Edin Dzeko, Adana Demirspor, Göztepe ve Rizespor karşılaşmalarında gol fileleri sarstı.

38 yaşındaki forvet, bu sezon Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 4 gol kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Süper Lig'de 3. maçında da gol attı - Son Dakika
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