Fenerbahçe'nin Dusan Tadic, Alanyaspor'a karşı ilk gollerini attı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe'nin Dusan Tadic, Alanyaspor'a karşı ilk gollerini attı

Fenerbahçe\'nin Dusan Tadic, Alanyaspor\'a karşı ilk gollerini attı

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'a karşı attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi. Tadic, maçta sağ kanatta başladı ve daha sonra sol kanada geçti.

30.08.2024 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, 2024-2025 sezonunda ilk gollerini Alanyaspor'a attı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, maçı 3-0 kazandı. Sarı-lacivertlilerin ilk 2 golünü Tadic kaydetti. 43. dakikada Dzeko'nun pasında topu ağlara gönderen deneyimli oyuncu, 65. dakikada da kaleci Livakovic'in uzun pasını iyi değerlendirerek şık bir vuruşla kendisinin ve takımının 2. golüne imza attı. Mücadeleye sağ kanatta başlayan Tadic, 61. dakikada Saint-Maximin - İrfan Can Kahveci değişikliği ile sol kanada geçti.

Tadic, Alanyaspor karşısında yerini 83. dakikada Cenk Tosun'a bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Dusan Tadic, Fenerbahçe, Kanada, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Dusan Tadic, Alanyaspor'a karşı ilk gollerini attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:26 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk için dua etti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk için dua etti
21:26 Dilruba Kayserilioğlu’nun ailesi tahliye kararının kendilerine bildirilmediğini iddia etti Dilruba Kayserilioğlu'nun ailesi tahliye kararının kendilerine bildirilmediğini iddia etti
21:16 İşte metrobüs şoförünün ifadesi Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş
20:57 Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız
19:56 Bir skandal olay da İstanbul’da Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
11:38 30 Ağustos’ta gökyüzünde mest eden manzara 30 Ağustos'ta gökyüzünde mest eden manzara
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
11:29 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak
11:19 Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medya hesabından kutladı
10:39 Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
10:29 Almanya’da Otomobil Fiyatları Türkiye’yi Kıskandırıyor Almanya'da Otomobil Fiyatları Türkiye'yi Kıskandırıyor
10:28 Rusya’da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı Rusya'da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 00:03:48. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Dusan Tadic, Alanyaspor'a karşı ilk gollerini attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement