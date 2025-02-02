FENERBAHÇE camiasının ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Ogün Altıparmak, 85 yaşında hayatını kaybetti.
Sarı-lacivertli kulüpte forma giyen ve yöneticilik yapan Ogün Altıparmak, aynı zamanda Yüksek Divan Kurulu üyesiydi. 85 yaşında hayatını kaybeden Altıparmak'ın cenazesi yarın saat 14.30'da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yapılacak törenin ardından Erenköy Galip Paşa Camii'nden ikindi vaktinde kaldırılacak ve Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Efsane İsimlerinden Ogün Altıparmak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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