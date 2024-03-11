Fenerbahçe\'nin eski başkanı Tahsin Kaya Geyve\'de son yolculuğuna uğurlandı

Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF'yi fena bombaladı

Galatasaray, Fenerbahçe-Pendikspor maçındaki hakem yönetimini eleştiren, oldukça sert bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, "Türk futbol kamuoyuna hesap verin veya bırakın!" başlığı altında ezeli rakibinin kolandığını ve TFF'nin buna dur demesi gerektiğini belirtti. İşte o açıklama...