Fenerbahçe\'nin eski başkanı Tahsin Kaya Geyve\'de son yolculuğuna uğurlandı

Fenerbahçe'nin vefat eden eski başkanı Tahsin Kaya, memleketi Sakarya'nın Geyve ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Ali Koç da katıldı.
Fenerbahçe'de 1986-1989 yılları arasında başkanlık yapan Tahsin Kaya'nın (84) cenazesi, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yapılan törenin ardından Sakarya'nın Geyve ilçesine getirildi. Geyve Merkez Camii'nden ikindi namazın ardından Kaya, Merkez Mezarlığı'na defnedildi. Ayrıca cenazeye, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, eski yöneticiler, futbolcular, kulüp çalışanları, iş, siyaset ve spor camiasından birçok isim katıldı. - SAKARYA
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Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, deplasmanda oynayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde düz koşu yapan futbolcular, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmayla antrenmanı tamamladı. Bolu ekibi, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek. Kırmızı-beyazlı ekip, ligin 27. haftasında 17 Mart Pazar günü 13.30'da Bodrum FK'ye konuk olacak.
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Fenerbahçe, Galatasaray'ın hakemler, TFF ve yayıncı kuruluş hakkındaki açıklamalarına jet hızında yanıt verdi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın daha önce TFF'den memnun olduğuna dair örnekler vererek "paradoks" vurgusu yaptı. Fenerbahçe'nin açıklamasında, Galatasaray'ın geçmişte Türk hakemlerine güvendiğini belirten ifadeler ve TFF'ye memnuniyetini dile getiren söylemler örneklendirildi.
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Erzurum'da oynanan '2. Lig'e Yükselme 1. Grup Terfi Maçları'nda Aşkale Voleybol Takımı, turnuvayı namağlup tamamlayarak bir üst tura çıkmayı başardı. Antrenör Mehmet Kırık yönetimindeki takım, finalde Palandöken Belediye Spor'u taybrek setinde yenerek bir üst tura çıktı.
Galatasaray, Fenerbahçe-Pendikspor maçındaki hakem yönetimini eleştiren, oldukça sert bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, "Türk futbol kamuoyuna hesap verin veya bırakın!" başlığı altında ezeli rakibinin kolandığını ve TFF'nin buna dur demesi gerektiğini belirtti. İşte o açıklama...
Galatasaray Kulübü, dün oynanan Fenerbahçe-Pendikspor maçındaki hakem hataları eleştirilerek Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüp, maçta yaşanan olayları ve hakem kararlarını sorgulayarak, TFF'nin nasıl bir tavır içerisinde olacağını ve sorumluların cezalandırılıp cezalandırılmayacağını sordu.
Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Tahsin Kaya'nın cenazesi, Sakarya'nın Geyve ilçesinde defnedildi. 84 yaşında vefat eden Kaya'nın Türk ve Fenerbahçe bayraklarına sarılı tabutu, İstanbul'da düzenlenen törenin ardından Geyve'deki Merkez Sinan Paşa Camisi'ne getirildi. Cenaze, aile yakınlarının ve Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinin katılımıyla ikindi namazının ardından Geyve Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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