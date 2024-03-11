Fenerbahçe'nin eski başkanı Tahsin Kaya memleketinde defnedildi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'nin eski başkanı Tahsin Kaya memleketinde defnedildi

Fenerbahçe'nin 32. başkanı olan Tahsin Kaya, memleketi Sakarya'nın Geyve ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da katıldı. Tahsin Kaya'nın cenazesi, yapılan törenin ardından Geyve Merkez Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Merkez Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye birçok isim katıldı, aralarında Fenerbahçe yöneticileri, eski yöneticiler, futbolcular ve siyasetçiler de vardı.

11.03.2024 17:52
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- Fenerbahçe'nin 32. başkanı Tahsin Kaya memleketinde toprağa verildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç cenazeye katıldı

SAKARYA - Fenerbahçe'nin vefat eden eski başkanı Tahsin Kaya, memleketi Sakarya'nın Geyve ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Ali Koç da katıldı.

Fenerbahçe'de 1986-1989 yılları arasında başkanlık yapan Tahsin Kaya'nın cenazesi, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yapılan törenin ardından Sakarya'nın Geyve ilçesine getirildi. Geyve Merkez Camii'nden ikindi namazın ardından Kaya, Merkez Mezarlığı'na defnedildi. Ayrıca cenazeye, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, eski yöneticiler, futbolcular, kulüp çalışanları, iş, siyaset ve spor camiasından birçok isim katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin eski başkanı Tahsin Kaya memleketinde defnedildi - Son Dakika

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