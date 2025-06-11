Fenerbahçe\'nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda

Bayern Münih forması giyen Fenerbahçeli eski futbolcu Kim Min Jae, yaz transfer döneminde Bayern Münih'ten ayrılmaya hazırlanıyor.

RONALDO AL NASSR PEŞİNE DÜŞTÜ

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Güney Koreli stoperi gelecek sezon kadrosuna katmak istiyor. Suudi ekibinin 28 yaşındaki futbolcu için son günlerde girişimlerini artırdığı belirtildi. Kim Min Jae'nin de Al Nassr'a sıcak baktığı iddia edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 43 karşılaşmada forma giyen Kim Min Jae, bu maçlarda 3 gol kaydetti. Yıldız oyuncununAlman devi ile 2028 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.