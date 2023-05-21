Süper Lig'in gol kralı konumunda yer alan ve Fenerbahçe'nin bel kemiği olan Enner Valencia, sarı-lacivertlilerde kalmak istiyor. 33 yaşındaki golcü ile kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.
Performansıyla göz dolduran Valencia, her açıklamasında geleceğiyle ilgili sorulara, "Fenerbahçe'de kalmak istiyorum" şeklinde yanıt veriyor.
Alınan bilgiye göre, Valencia ve Fenerbahçe'nin, yeni sözleşme konusunda görüşmelerine devam ettikleri bildirildi. 33 yaşındaki forvete 2 yıl için Fenerbahçe'nin, toplamda 4 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı öğrenildi. Tarafların sezon sonunda ortak noktada buluşacakları tahmin ediliyor.
33 yaşındaki Enner Valencia bu sezon kariyerinin en skorer sezonunu geçiriyor. Süper Lig'de gol krallığında açık ara lider konumda bulunan Ekvadorlu golcü, ligde çıktığı 29 maçta 28 gol ve 5 asist kaydetti.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin golcü yıldızı Enner Valencia ile devam mı, tamam mı? - Son Dakika