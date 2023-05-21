Fenerbahçe'nin golcü yıldızı Enner Valencia ile devam mı, tamam mı? - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin golcü yıldızı Enner Valencia ile devam mı, tamam mı?

21.05.2023 12:33

Süper Lig devi Fenerbahçe'de kariyer sezonu geçiren ve sözleşmesi sona erecek olan Ekvador'lu forvet Enner Valencia için görüşmelerine devam ediyor. Valencia bu sezon 28 gol ve 5 gol pası ile oynadı.

Süper Lig'in gol kralı konumunda yer alan ve Fenerbahçe'nin bel kemiği olan Enner Valencia, sarı-lacivertlilerde kalmak istiyor. 33 yaşındaki golcü ile kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

KALMAK İSTİYOR

Performansıyla göz dolduran Valencia, her açıklamasında geleceğiyle ilgili sorulara, "Fenerbahçe'de kalmak istiyorum" şeklinde yanıt veriyor.

GÖRÜŞMELER OLUMLU

Alınan bilgiye göre, Valencia ve Fenerbahçe'nin, yeni sözleşme konusunda görüşmelerine devam ettikleri bildirildi. 33 yaşındaki forvete 2 yıl için Fenerbahçe'nin, toplamda 4 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı öğrenildi. Tarafların sezon sonunda ortak noktada buluşacakları tahmin ediliyor.

KARİYER SEZONU GEÇİYOR

33 yaşındaki Enner Valencia bu sezon kariyerinin en skorer sezonunu geçiriyor. Süper Lig'de gol krallığında açık ara lider konumda bulunan Ekvadorlu golcü, ligde çıktığı 29 maçta 28 gol ve 5 asist kaydetti.

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