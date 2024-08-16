Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu

Spor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrig Becao, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun.