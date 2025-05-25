Fenerbahçe\'nin Hatayspor Maçı Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe'nin, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosu açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, yarın Mersin'de Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, mücadelenin oynanacağı kente hareket etti.
Sarı kart cezalısı Fred'in yanı sıra tedavisi süren Mert Hakan Yandaş ile Burak Kapacak, Diego Carlos, Allan Saint-Maximin ve Dominik Livakovic kafilede yer almadı.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
" İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun." - İSTANBUL
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