Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Oosterwolde sol bacak sakatlığı nedeniyle Finlandiya'da başarılı bir ameliyat geçirdi - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Oosterwolde sol bacak sakatlığı nedeniyle Finlandiya'da başarılı bir ameliyat geçirdi

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Fenerbahçe Kulübü, sol bacak arka adalesindeki sakatlığı bulunan Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'nin bugün Finlandiya'da başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Kulüp, uzman hekimlerle yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda cerrahi müdahalenin oyuncunun sağlığı ve kariyeri için en uygun tedavi yöntemi olduğuna karar verildiğini duyurdu. Tedavi ve rehabilitasyon sürecinin sağlık ekibi tarafından yakından takip edileceği belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü, sakatlığı bulunan Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'nin ameliyat edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Jayden Oosterwolde, sol bacak arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle bugün Finlandiya'da, sakatlığı konusunda uzman bir hekim tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun sağlık durumuna ilişkin yurt içi ve yurt dışında alanında uzman hekimlerle kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirilmiş; cerrahi ve cerrahi dışı tedavi seçenekleri tüm yönleriyle ele alınmıştır." denildi.

En uygun tedavi yöntemi olarak cerrahi operasyona karar verildiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzman görüşleri doğrultusunda yapılan değerlendirmeler ve futbolcumuzun da görüşü neticesinde, uzun vadede oyuncumuzun sağlığı ve sportif kariyeri açısından en uygun tedavi yönteminin cerrahi müdahale olduğuna karar verilmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir. Jayden Oosterwolde'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Oosterwolde sol bacak sakatlığı nedeniyle Finlandiya'da başarılı bir ameliyat geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Oosterwolde sol bacak sakatlığı nedeniyle Finlandiya'da başarılı bir ameliyat geçirdi - Son Dakika
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