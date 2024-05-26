Fenerbahçe'nin hücum oyuncuları Tadic ve Szymanski çift haneli rakamlara ulaştı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin hücum oyuncuları Tadic ve Szymanski çift haneli rakamlara ulaştı

Fenerbahçe'nin hücum oyuncuları Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski, bu sezon gol ve asist sayısında çift haneli rakamlara ulaştı. Szymanski 10 gol atarken, 11 asist yaparken Tadic ise 10 gol atıp 14 asist yaptı. İkili, 2010-2011 sezonundan bu yana Süper Lig'de çift haneli gol ve asist sayısına ulaşan ilk takım arkadaşları oldular.

26.05.2024 21:15
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Fenerbahçe'nin hücum oyuncuları Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski, bu sezon gol ve asist sayısında çift haneli rakamlara ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti. Karşılaşmaya 11'de başlayan Sebastian Szymanski, 15. dakikada fileleri havalandırarak gol hasretini sonlandırdı. Ligde son olarak 10 Ocak 2024'te Konyaspor filelerine gol atan Szymanski, 18 maç sonra gol sevinci yaşadı. Takımı adına hücumda verdiği katkılarla kariyerinin en başarılı sezonlarından birini yaşayan Szymanski, Süper Lig'de 10. golüne imza attı. 25 yaşındaki futbolcu 11 kez de arkadaşlarına gol pası verdi.

Sarı-lacivertlilerin bugün 3. golünü kaydeden Dusan Tadic de, müsabakayı 1 gol, 1 asistle tamamladı. Sırp futbolcu ligde 10. golüne ulaşırken, asist sayısını da 14'e yükseltti. Tadic, ligde 24 gole doğrudan katkı sağladı.

Szymanski ve Tadic, 2010-2011 sezonundan bu yana Süper Lig'de çift haneli gol ve asist sayısına ulaşan ilk takım arkadaşları oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin hücum oyuncuları Tadic ve Szymanski çift haneli rakamlara ulaştı - Son Dakika
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