Futbolcu Emre Mor'un İngilizce konuştuğunu duyan Güntekin Onay canlı yayında tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Futbolcu Emre Mor'un İngilizce konuştuğunu duyan Güntekin Onay canlı yayında tepki gösterdi

31.10.2022 00:46
Futbolcu Emre Mor'un İngilizce konuştuğunu duyan Güntekin Onay canlı yayında tepki gösterdi

Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Emre Mor'un Türkçe röportaj vermemesi yayıncı kuruluş yorumcusu Güntekin Onay'dan eleştiri aldı. "Emre Mor, A Milli Takım oyuncusu. Aynı zamanda burada 3. senesine girdi. Bu kadar süre geçmesine rağmen Emre Mor röportajları hala İngilizce veriyor. Artık Türkçe konuşabiliyor olması gerekiyor." diyen Onay'a sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi.

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından beIN Sports yorumcusu Güntekin Onay'ın Emre Mor için dedikleri tepki çekti.

"ARTIK TÜKÇE KONUŞABİLMELİ"

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin yıldızı Emre Mor'un İngilizce röportaj vermesi Güntekin Onay tarafından eleştirildi. Onay yaptığı değerlendirmede, "Emre Mor, A Milli Takım oyuncusu. Aynı zamanda burada 3. senesine girdi. Bu kadar süre geçmesine rağmen Emre Mor röportajları hala İngilizce veriyor. Artık Türkçe konuşabiliyor olması gerekiyor." ifadelerini kullandı. Ünlü yorumcunun yaptığı yorum sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

"BENİM İŞİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR"

İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Emre Mor, "Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Son attığımız golleri daha erken atabilirdik. Daha önemlisi galip gelmekti. Kalitemizi bir kez daha ortaya koyduk Bu şekilde devam etmeliyiz. Önümüzdeki maça odaklanacağız. Her zaman en iyimi ortaya koymaya çalışıyorum. Takıma katkı sağlayabiliyorsam, bundan dolayı mutlu oluyorum. Böyle bir kaliteli takımda oynamak da benim işimi kolaylaştırıyor. Şu an için erken ama daha fazla gösterebileceğim şeylerin olduğunu da söyleyebilirim" dedi.

YORUMLAR
500
Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin neden kaybetmediğini açıkladı: Bencillik yok Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin neden kaybetmediğini açıkladı: Bencillik yok Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe maçının ardından

Güntekin Onay, Fenerbahçe, Emre Mor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolcu Emre Mor'un İngilizce konuştuğunu duyan Güntekin Onay canlı yayında tepki gösterdi - Son Dakika


Son Dakika
00:24 Futbolcu Emre Mor'un İngilizce konuştuğunu duyan Güntekin Onay canlı yayında tepki gösterdi
00:03 Rusya'nın çekildiği tahıl koridorunda Türkiye'nin araya girmesi işe yaradı! BM ve Ukrayna tarafları arasında anlaşma sağlandı
23:34 Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin neden kaybetmediğini açıkladı: Bencillik yok
23:18 Türkiye'de bir dönemin en çok konuşulan ismiydi! Sadettin Teksoy'un son hali görenleri şaşkına çevirdi
23:07 Meteorolojiden kritik uyarı! 9 ilimizde toz taşınımı yaşanacak
23:09 Sosyal medya ikiye bölündü! Herkes Jorge Jesus'un yaptığı hareket sonrası Altay Bayındır'ın tepkisini konuşuyor
22:28 Emekliler merakla enflasyon rakamlarını bekliyor! Yeni formülle en düşük emekli maaşı netleşti
22:27 Türk futbolu Jorge Jesus gibisini görmedi! Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 yendi
22:03 Olimpiyat'ta Batshuayi'nin gecesi! Fenerbahçe, İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti
19:08 Hindistan'da çöken köprü faciasında bilanço artıyor: En az 90 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2022 02:50:50. #1.11#
SON DAKİKA: Futbolcu Emre Mor'un İngilizce konuştuğunu duyan Güntekin Onay canlı yayında tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement