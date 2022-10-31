Futbolcu Emre Mor'un İngilizce konuştuğunu duyan Güntekin Onay canlı yayında tepki gösterdi

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından beIN Sports yorumcusu Güntekin Onay'ın Emre Mor için dedikleri tepki çekti.

"ARTIK TÜKÇE KONUŞABİLMELİ"

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin yıldızı Emre Mor'un İngilizce röportaj vermesi Güntekin Onay tarafından eleştirildi. Onay yaptığı değerlendirmede, "Emre Mor, A Milli Takım oyuncusu. Aynı zamanda burada 3. senesine girdi. Bu kadar süre geçmesine rağmen Emre Mor röportajları hala İngilizce veriyor. Artık Türkçe konuşabiliyor olması gerekiyor." ifadelerini kullandı. Ünlü yorumcunun yaptığı yorum sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

"BENİM İŞİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR"

İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Emre Mor, "Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Son attığımız golleri daha erken atabilirdik. Daha önemlisi galip gelmekti. Kalitemizi bir kez daha ortaya koyduk Bu şekilde devam etmeliyiz. Önümüzdeki maça odaklanacağız. Her zaman en iyimi ortaya koymaya çalışıyorum. Takıma katkı sağlayabiliyorsam, bundan dolayı mutlu oluyorum. Böyle bir kaliteli takımda oynamak da benim işimi kolaylaştırıyor. Şu an için erken ama daha fazla gösterebileceğim şeylerin olduğunu da söyleyebilirim" dedi.