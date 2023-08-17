Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, penaltıyı kurtardı - Son Dakika

Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, penaltıyı kurtardı

Son Güncelleme: 17.08.2023 22:09

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, Maribor deplasmanında İrfan Can Eğribayat'ın kurtardığı penaltıyla dikkat çekti. Slovenya'daki deplasman tribünü, kurtarış sonrası İrfan Can için tezahürat yaptı. İrfan Can'ın performansı sosyal medyada da gündem oldu.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, Maribor deplasmanına konuk oldu. Kaleyi Altay'dan devralan İrfan Can Eğribayat, NK Maribor'un 32. dakikada kullandığı penaltıda gole izin vermedi. Bu kurtarış kısa sürede gündem oldu.

TARAFTARLAR TEZAHÜRAT YAPTI

İrfan Can Eğribayat'ın kurtardığı penaltının ardından Slovenya'daki deplasman tribünü, "İrfan" tezahüratı yaptı.

GÜNDEM OLDU

Altay Bayındır'ın eleştirilen performansından sonra kaleyi devralan İrfan Can, penaltı kurtarması sonrası sosyal medyada gündem oldu.

İşte o penaltı;

Taraftarlar çıldırdı! Penaltıyı kurtaran İrfan Can Eğribayat'a övgü yağıyor
Taraftarlar çıldırdı! Penaltıyı kurtaran İrfan Can Eğribayat'a övgü yağıyor

İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe, Maribor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, penaltıyı kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, penaltıyı kurtardı - Son Dakika
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