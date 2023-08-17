Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, penaltıyı kurtardı

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, Maribor deplasmanına konuk oldu. Kaleyi Altay'dan devralan İrfan Can Eğribayat, NK Maribor'un 32. dakikada kullandığı penaltıda gole izin vermedi. Bu kurtarış kısa sürede gündem oldu.

TARAFTARLAR TEZAHÜRAT YAPTI

İrfan Can Eğribayat'ın kurtardığı penaltının ardından Slovenya'daki deplasman tribünü, "İrfan" tezahüratı yaptı.

GÜNDEM OLDU

Altay Bayındır'ın eleştirilen performansından sonra kaleyi devralan İrfan Can, penaltı kurtarması sonrası sosyal medyada gündem oldu.

İşte o penaltı;