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Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu belli oldu - Son Dakika

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu belli oldu

03.02.2022 21:34
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu belli oldu

Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi için 23 kişilik kadro listesini UEFA'ya bildirdiğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi için 23 kişilik kadro listesini UEFA'ya bildirdiğini açıkladı.

Sarı lacivertli ekipte Watford ile kiralık sözleşmesi feshedilen ve takıma geri dönen Ozan Tufan ve grup aşamasında kadroda yer almayan Serdar Dursun 23 kişilik listede yer alırken; Miguel Crespo, Diego Rossi ve Burak Kapacak ise kadroda yer almadı.Yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi kadrosunda şu isimler yer aldı: Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Filip Novak, Luiz Gustavo, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas, Bright Osayi-Samuel, Serdar Dursun, Enner Valencia, Mergim Berisha.


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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Fenerbahçe, Ozan Tufan, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu belli oldu - Son Dakika Spor


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