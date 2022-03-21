Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin 88. dakikada gelen galibiyet golüyle, kulübün resmi televizyon kanalı FB TV'de adeta yer yerinden oynadı.
Konyaspor karşısında geriye düşen Fenerbahçe, 2-1'lik skorla galip gelmesini bildi. Karşılaşmanın canlı anlatımını yapan FB TV'de 88. dakikada Pelkas'ın attığı golden sonra kıyamet koptu. Karşılaşmayı anlatan sunucular büyük sevinç yaşarken o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 2-1 yendiği mücadelede, FB TV canlı yayın anlatımı sosyal medyaya damga vurdu - Son Dakika