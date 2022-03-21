Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 2-1 yendiği mücadelede, FB TV canlı yayın anlatımı sosyal medyaya damga vurdu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 2-1 yendiği mücadelede, FB TV canlı yayın anlatımı sosyal medyaya damga vurdu

21.03.2022 00:10

Sarı-lacivertlilerin 88. dakikada Pelkas'la bulduğu golden sonra karşılaşmanın canlı anlatımını yapan FB TV'de adeta yer yerinden oynadı. Maçı anlatan sunucular büyük bir sevinç yaşarken o anlar sosyal medyaya damga vurdu.

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin 88. dakikada gelen galibiyet golüyle, kulübün resmi televizyon kanalı FB TV'de adeta yer yerinden oynadı.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR

Konyaspor karşısında geriye düşen Fenerbahçe, 2-1'lik skorla galip gelmesini bildi. Karşılaşmanın canlı anlatımını yapan FB TV'de 88. dakikada Pelkas'ın attığı golden sonra kıyamet koptu. Karşılaşmayı anlatan sunucular büyük sevinç yaşarken o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Pelkas attı, canlı yayınında kıyamet koptu! O anları sosyal medyada paylaşmayan kalmadı
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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 2-1 yendiği mücadelede, FB TV canlı yayın anlatımı sosyal medyaya damga vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 2-1 yendiği mücadelede, FB TV canlı yayın anlatımı sosyal medyaya damga vurdu - Son Dakika
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