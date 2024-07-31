Fenerbahçe'nin Lille maçını Rumen hakem yönetecek

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Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fransız temsilcisi Lille ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, 6 Ağustos Salı günü TSİ 21.30'da Hainaut Stadyumu'nda Fransa ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak. Kovacs'ın yardımcılıklarını Mihai Marica ve George Florin Neacsu yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Horatiu Fenic olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Christian Dingert yer alacak. Dingert'e AVAR olarak da Johann Pfeifer eşlik edecek.

Rumen hakem, EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı'nın, Çekya ile oynadığı maçı yönetirken, 16'sı sarı ve 2'si kırmızı olmak üzere 18 kart göstermişti. - İSTANBUL