Fenerbahçe'nin Lookman için yaptığı teklif ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe'nin Lookman için yaptığı teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe\'nin Lookman için yaptığı teklif ortaya çıktı
07.01.2026 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Ademola Lookman için resmi teklifini iletti. Sarı-lacivertlilerin, Nijeryalı yıldız için 5 milyon euro kiralama bedeli + 37 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir paket sunduğu yazıldı.

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi hareketliliği hız kesmeden sürüyor. Sarı-lacivertliler, hücum hattını güçlendirmek adına Atalanta'nın yıldızı Ademola Lookman için temaslarını yoğunlaştırdı.

TEKLİFİN DETAYI ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, Atalanta'ya Lookman için 5 milyon euro kiralama bedeli ve 37 milyon euroluk satın alma opsiyonu içeren resmi teklif sundu. Haberde, Atalanta'nın bu opsiyonun zorunlu olup olmaması ve toplam bedel üzerinden pazarlığa oturmasının beklendiği aktarıldı.

İtalyan ekibinin Lookman'ı öncelikle bonservisiyle satmak istediği belirtilirken, Nijeryalı oyuncunun da kulübüyle transfer şartlarını ayrıca değerlendireceği kaydedildi.

LOOKMAN'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Atalanta formasıyla 16 maçta 3 gol ve 1 asist üretti. Piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Lookman'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

KISA ÖZET: Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, Ademola Lookman için Atalanta'ya 5 milyon euro kiralama + 37 milyon euro satın alma opsiyonlu teklif sundu. Atalanta'nın önceliğinin oyuncuyu bonservisiyle göndermek olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Lookman için yaptığı teklif ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 52qkj96hh9 52qkj96hh9:
    bırakın bu Guendouziyi alın Lookman Shorlot bizi mutlu edin şampiyon olalım 6 4 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    guendonzi kesinlikle yanlış transfer olur. alacaksanız lookman alın. sol stoper kesinlikle alınmalı osterwolde ile olmaz, 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
Firari zanlı Bursa’yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı Firari zanlı Bursa'yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı
Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba
Cenk Tosun’un yeni takımı belli oldu Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu
Alarmları kurun Dev maç şifresiz kanalda Alarmları kurun! Dev maç şifresiz kanalda
Genç istihdam hamlesi 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek Genç istihdam hamlesi! 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek

13:09
Trump’ın “petrol“ açıklaması Çin’i küplere bindirdi: Bu resmen zorbalık
Trump'ın "petrol" açıklaması Çin'i küplere bindirdi: Bu resmen zorbalık
12:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
12:40
’’Babamın hayrına’’ deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
''Babamın hayrına'' deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
12:10
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
11:55
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 13:25:12. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Lookman için yaptığı teklif ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.