Fenerbahçe\'nin Lookman için yaptığı teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi hareketliliği hız kesmeden sürüyor. Sarı-lacivertliler, hücum hattını güçlendirmek adına Atalanta'nın yıldızı Ademola Lookman için temaslarını yoğunlaştırdı.

TEKLİFİN DETAYI ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, Atalanta'ya Lookman için 5 milyon euro kiralama bedeli ve 37 milyon euroluk satın alma opsiyonu içeren resmi teklif sundu. Haberde, Atalanta'nın bu opsiyonun zorunlu olup olmaması ve toplam bedel üzerinden pazarlığa oturmasının beklendiği aktarıldı.

İtalyan ekibinin Lookman'ı öncelikle bonservisiyle satmak istediği belirtilirken, Nijeryalı oyuncunun da kulübüyle transfer şartlarını ayrıca değerlendireceği kaydedildi.

LOOKMAN'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Atalanta formasıyla 16 maçta 3 gol ve 1 asist üretti. Piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Lookman'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

