 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe'nin Mert Müldür'ü golle tanıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'nin Mert Müldür'ü golle tanıştı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, Konyaspor maçında attığı golle sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Müsabakaya 11'de başlayan Mert Müldür, 90 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe\'nin Mert Müldür\'ü golle tanıştı
10.01.2024 - 22:10,
Abone Ol

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 7-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde sağ bek pozisyonunda maça başlayan Mert Müldür, başarılı oyununa 1 de gol ekledi. 42. dakikada Sebastian Szymanski'nn pasında topla ceza sahasına giren Mert, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımının 4. golüne imza attı.

Bu sezon 3'ü ilk 11 olmak üzere ligde 11 maçta görev alan Mert Müldür, ilk kez gol sevinci yaşadı.

Müsabakaya 11'de başlayan Mert Müldür, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Mert Müldür, Fenerbahçe, Konyaspor, Maç Sonucu, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Mert Müldür'ü golle tanıştı - Son Dakika


23:07
Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
22:43
Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43
Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:21
CHP'nin Adana, Aydın, Hatay ve Afyonkarahisar belediye başkan adayları belli oldu CHP'nin Adana, Aydın, Hatay ve Afyonkarahisar belediye başkan adayları belli oldu
21:35
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu arasındaki krizine ilişkin ilk sözler: Öyle itiraz edeceği bir şey yok Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu arasındaki krizine ilişkin ilk sözler: Öyle itiraz edeceği bir şey yok
21:23
Kadıköy'de Dzeko'nun gecesi! Fenerbahçe Konyaspor'u gole boğdu Kadıköy'de Dzeko'nun gecesi! Fenerbahçe Konyaspor'u gole boğdu
20:54
Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar
20:44
CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı

Son Dakika
23:07 Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
22:43 Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43 Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:21 CHP'nin Adana, Aydın, Hatay ve Afyonkarahisar belediye başkan adayları belli oldu
21:35 Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu arasındaki krizine ilişkin ilk sözler: Öyle itiraz edeceği bir şey yok
21:23 Kadıköy'de Dzeko'nun gecesi! Fenerbahçe Konyaspor'u gole boğdu
20:54 Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar
20:44 CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı
19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı: Hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor
19:31 ABD'de haksız yere 44 yıl hapis yatan kişiye 25 milyon dolar tazminat ödenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 23:23:17. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Mert Müldür'ü golle tanıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement