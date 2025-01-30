Fenerbahçe'nin Midtjylland Maçı Hazırlıkları

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UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Danimarka'nın Midtjylland takımı ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: MCH Arena

Hakemler: Luis Godinho, Rui Teixeira, Pedro Almeida (Portekiz)

Midtjylland: Lössl, Gabriel, Diao, Bech, Paulinho, Castillo, Andersson, Sorensen, Osorio, Simsir, Buksa

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İsmail Yüksek, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri