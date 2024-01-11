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Fenerbahçe'nin Miguel Crespo açıklaması: Arka adalesinde yırtık tespit edildi - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Miguel Crespo açıklaması: Arka adalesinde yırtık tespit edildi

Fenerbahçe, Konyaspor maçı öncesi ısınma sırasında sakatlanan Portekizli futbolcu Miguel Crespo'nun arka adalesinde yırtık tespit edildiğini duyurdu. Crespo'nun tedavisine başlandı.

Fenerbahçe\'nin Miguel Crespo açıklaması: Arka adalesinde yırtık tespit edildi
11.01.2024 - 13:12,  Güncelleme: 13:21
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Fenerbahçe, Konyaspor maçı öncesi ısınmada sakatlanarak maç kadrosundan çıkarılan Portekizli futbolcu Miguel Crespo'nun arka adalesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, dün oynanan Konyaspor maçı öncesi ısınma yaparken sakatlanan ve mücadelenin kadrosundan çıkarılan Portekizli futbolcu Miguel Crespo'nun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Crespo'nun arka adalesinde yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı aktarıldı. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Dün akşam T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşma öncesi ısınma hareketleri sırasında ağrı şikayeti hisseden oyuncumuz Miguel Crespo'nun Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Arka adalesinde yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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