Fenerbahçe\'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Sezonu futbolda kupasız kapatan Fenerbahçe'de belirsizlik hakim. Başkan Ali Koç'un seçim tarihi olarak eylül ayını işaret etmesine rağmen muhalefet tarihi erkene çekebilmek için imza toplamaya devam ediyor. Bir sezon daha sözleşmesi bulunan Jose Mourinho ile yolları ayırmak isteyen yönetim, Portekizli çalıştırıcıya tazminat ödemek istemiyor. Bu nedenle Mourinho'nun akıbeti belirsizliğini koruyor. Yeni sezonda ciddi bir kadro yapılanmasına gidecek Fenerbahçe'de 3 yerli futbolcunun, Mourinho'nun tutumundan rahatsız olduğu ve deneyimli hocanın devam etmesi durumunda takımdan ayrılabilecekleri belirtildi.

Fenerbahçe futbolda sezonu kupasız kapatırken, camiada her anlamda belirsizlik yaşanıyor. Başkan Ali Koç seçim için tarihi eylül olarak açıklasa da muhalefet hala daha erken olması için bastırıyor. Bunun yanında bir diğer problem ise Jose Mourinho. Bir sezon daha sözleşmesi bulunan Portekizli çalıştırıcı tazminatsız ayrılmaya yanaşmazken, yönetim onunla yola devam etmeye çok sıcak bakmıyor.

Yönetim ve hoca belirsizliğinin yanına sarı-lacivertli takımda bir de futbolcuların durumu eklendi. Kiralık olarak forma giyen Skriniar ve Kostic'in sözleşmeleri sona erdi, bu futbolcuların yeni sezonda kalıp kalmayacağı netleşmedi. Fenerbahçe'de yeni sezonda kadro adeta silbaştan tekrar kurulacak, kaleci, stoper, orta saha, kanatlar ve forvet hattına transfer yapılması hedefleniyor.

Başkan Ali Koç daha önceki açıklamalarında en az 4 transfer yapılacağını, ayrılıkların yaşanması halinde bu sayının artacağını ifade ederken, teknik heyetin geleceği hakkındaki belirsizlik transfer çalışmalarında da adım atılmasında gecikmeyi getiriyor. Mourinho'nun sistemiyle ayrılık gerçekleşmesi halinde yeni gelecek ismin oyun anlayışındaki farklılık olması yeni gelecek isimlerin profillerini de etkiliyor.

Galatasaray, 2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonunu zirvede tamamlayarak 25. kez Süper Lig şampiyonu oldu.Takımın yıldız isimleri önderliğinde, teknik direktör Okan Buruk'la gelen bu zafer, Galatasaray taraftarı için kutlamaları da beraberinde getirdi.

Zaferin ardından kutlamalar tam anlamıyla bir festivale dönüştü. Yenikapı'da düzenlenen "Champions Fest"le başlayan coşku, 28 Mayıs gecesi Rams Park'ta görkemli bir törenle devam etti.

28 Mayıs 2025 gecesi düzenlenen Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında sahne alan şarkıcı Zeynep Bastık, sahnede yaptığı bir açıklama nedeniyle bazı taraftarların tepkisini çekti.

MOURINHO DEVAM EDERSE 3 İSİM AYRILACAK

Bunun yanında takımda sözleşmeleri devam eden oyuncuların durumları da teknik heyete bağlı. Mourinho devam ederse gönderilecek isimler belli, ancak yeni hoca olması halinde söz konusu isimlerin durumu yeniden masaya yatırılacak ve karar alınacak. Mourinho'nun tutumundan rahatsız olan yerli oyunculardan İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve İsmail Yüksek gibi isimlerin Portekizli çalıştırıcı devam etmesi halinde ayrılabileceği öğrenildi.