Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Joshua King, İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Joshua King, İstanbul'a geldi

12.07.2022 23:38

Fenerbahçe Kulübünün prensip anlaşmasına vardığı futbolcu Joshua King, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe Kulübünün prensip anlaşmasına vardığı futbolcu Joshua King, İstanbul'a geldi.

Joshua King, Norveç'in başkenti Oslo'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Sarı-lacivertli takımın, sağlık kontrolünün ardından Norveçli futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe Kulübü, bonservisi elinde olan futbolcuyla prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.

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Fener'in golcüsü Premier Lig'den! Joshua King bu akşam İstanbul'a geliyor Fener'in golcüsü Premier Lig'den! Joshua King bu akşam İstanbul'a geliyor SPOR Joshua King, İstanbul'a geldi ve ilk açıklamasını DHA'ya yaptı SPOR Joshua King, İstanbul'a geldi ve ilk açıklamasını DHA'ya yaptı
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Joshua King, İstanbul'a geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Joshua King, İstanbul'a geldi - Son Dakika
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