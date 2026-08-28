Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Rakipleri Belli Oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Rakipleri Belli Oldu

Fenerbahçe\'nin Şampiyonlar Ligi Rakipleri Belli Oldu
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ve Liverpool gibi takımlarla eşleşti.

Fenerbahçe'nin en son 2008-2009 sezonunda katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon karşılaşacağı rakipler belli oldu.TSİ 19: 00'da Monaco'da çekilen ve TRT'den canlı yayınlanan kurada sarı lacivertliler Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar Donetsk, Villarreal, Slavia Prag ve LASK ile eşleşti.Deplasmanda Olimpik Lyon'u 2-1 ile geçen sarı lacıvertliler 18 yıl sonra Devler Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etmişti.Fenerbahçe, kura çekiminde 3. torbadan katıldı.Otuz altı takımın yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde her takım her torbadan ikişer rakiple birer maç yapıyor ve toplam sekiz maç oynuyor.Son yıllarda Avrupa'da en fazla puan toplamış takımlar 1. torbada yer alırken en az puan toplayanlar ise 4. torbada bulunuyor.

Türkiye 19 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılıyor. 1997-2007 arasındaki 10 yılın altısında Türk takımları bunu başarsa da sonrasında uzun yıllar gerçekleşmemişti.En son 2007-08 sezonunda Beşiktaş ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde yer almış, Beşiktaş gruptan çıkamazken Fenerbahçe çeyrek finale kadar yükselmeyi başarmış ve o turda Chelsea'ye elenmişti.Şampiyonlar Ligi formatıLig aşamasında aynı ülkelerden takımlar birbirleriyle eşleştirilmiyor. Bu yüzden Fenerbahçe ve Galatasaray bu kurada birbirlerini çekmeyecekler.Fenerbahçe her torbadan bir takımla evinde, bir takımla da deplasmanda mücadele edecek.Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildikten sonra takımların maç günleri ve saatleri ise 29 Ağustos'a kadar belirlenecek.Sekiz maçın ardından ligde ilk sekize girenler doğrudan son 16 turuna kalırken, sonraki 16 takım birbiriyle bir tur eleme maçı yapıyor.Ligde son sekiz sırada yer alan takımlar ise eleniyor.Fenerbahçe'nin Avrupa karnesiSarı lacivertliler bugüne kadar altı kere katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde yalnızca bir kere gruptan çıkabildi ve onda da çeyrek finalde bir gol farkla Chelsea'ye elendi.Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde ise 2024-25, 2022-23 ve 2015-16 sezonlarında son 16'ya yükseldi.Sarı lacivertlilerin bu turnuvadaki en başarılı sonucu ise 2012-13'teki yarı finaldi.Konferans Ligi'nde ise 2023-24 sezonunda çeyrek finale çıkmayı başarsa da o turda Olympiacos'a elendi.

Kaynak: BBC

Atletico Madrid, Fenerbahçe, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Rakipleri Belli Oldu - Son Dakika

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