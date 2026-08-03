Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Yolunda Rakibi Belli Oldu
Fenerbahçe, Sturm Graz'ı geçerse Lyon-Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle yüzleşecek.
Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon - Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Kaynak: İHA
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