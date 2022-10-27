Fenerbahçe, Rennes maçında yıldız futbolcusunu sakatladı! - Son Dakika
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Fenerbahçe, Rennes maçında yıldız futbolcusunu sakatladı!

27.10.2022 21:20
Fenerbahçe, Rennes maçında yıldız futbolcusunu sakatladı!

Fenerbahçe'nin savunmadaki en önemli isimlerinden biri olan Gustavo Henrique Rennes karşılaşmasında sakatlandı. Uruguaylı stoper, yerini Alioski'ye bıraktı.

Avrupa Ligi B Grubu liderlik maçında Rennes ile kozlarını paylaşan Fenerbahçe, en önemli yıldızlarından birini sakatlığa kurban verdi.

HENRIQUE TOPSUZ ALANDA KENDİSİNİ YERE BIRAKTI

Karşılaşmanın 57. dakikasında Fenerbahçe savunmasının en önemli isimlerinden Gustavo Henrique, topsuz alanda kendisini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi.

FENERBAHÇE 4'LÜ SAVUNMAYA DÖNDÜ

Uruguaylı stoper için sağlık ekipleri sahaya girerken, Henrique oyuna devam edemedi. Yıldız savunmacının yerine oyuna Alioski dahil olurken, sarı-lacivertliler 4'lü savunmaya döndü.

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