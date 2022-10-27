Fenerbahçe, Rennes maçında yıldız futbolcusunu sakatladı!

Uruguaylı stoper için sağlık ekipleri sahaya girerken, Henrique oyuna devam edemedi. Yıldız savunmacının yerine oyuna Alioski dahil olurken, sarı-lacivertliler 4'lü savunmaya döndü.

Karşılaşmanın 57. dakikasında Fenerbahçe savunmasının en önemli isimlerinden Gustavo Henrique , topsuz alanda kendisini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi.

Avrupa Ligi B Grubu liderlik maçında Rennes ile kozlarını paylaşan Fenerbahçe , en önemli yıldızlarından birini sakatlığa kurban verdi.

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