Fenerbahçe, Rennes maçında yıldız futbolcusunu sakatladı!

Avrupa Ligi B Grubu liderlik maçında Rennes ile kozlarını paylaşan Fenerbahçe, en önemli yıldızlarından birini sakatlığa kurban verdi.
Karşılaşmanın 57. dakikasında Fenerbahçe savunmasının en önemli isimlerinden Gustavo Henrique, topsuz alanda kendisini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi.
Uruguaylı stoper için sağlık ekipleri sahaya girerken, Henrique oyuna devam edemedi. Yıldız savunmacının yerine oyuna Alioski dahil olurken, sarı-lacivertliler 4'lü savunmaya döndü.
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