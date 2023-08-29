Eski Fenerbahçeli Berisha, dünya devine gidiyor! Masadaki rakam 15 milyon euro - Son Dakika

Eski Fenerbahçeli Berisha, dünya devine gidiyor! Masadaki rakam 15 milyon euro

Son Güncelleme: 29.08.2023 10:41

Fenerbahçe'den Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha için Borussia Dortmund devrede. Augsburg, sarı-siyahlılardan bu transfer için 15 milyon euro istiyor. Alman ekibi, Berisha'yı Fenerbahçe'den 4 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

Augsburg, Fenerbahçe'den renklerine bağladığı Mergim Berisha'dan dev bir gelir elde etmenin eşiğinde. 25 yaşındaki futbolcuya, Borussia Dortmund talip oldu.

AUGSBURG, 15 MİLYON EURO İSTİYOR

Avrupa basınında yer alan habere göre, Borussia Dortmund, Mergim Berisha'yı kadrosuna katmak için harekete geöti. Futbolcu da sarı-siyahlılara transfer olmaya sıcak bakarken, Augsburg transfer için 15 milyon euro istiyor.

FENERBAHÇE'DEN 4 MİLYON EUROYA ALDILAR

Augsburg, Mergim Berisha'yı geçen sezon Fenerbahçe'den kiralamış daha sonra yaz transfer döneminde ise 4 milyon euro bedelle bonservisini almıştı. Alman ekibinin formasıyla 26 maça çıkan Berisha, 9 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

Mergim Berisha, Fenerbahçe, Augsburg, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski Fenerbahçeli Berisha, dünya devine gidiyor! Masadaki rakam 15 milyon euro - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Fenerbahçeli Berisha, dünya devine gidiyor! Masadaki rakam 15 milyon euro - Son Dakika
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