Augsburg, Fenerbahçe'den renklerine bağladığı Mergim Berisha'dan dev bir gelir elde etmenin eşiğinde. 25 yaşındaki futbolcuya, Borussia Dortmund talip oldu.
Avrupa basınında yer alan habere göre, Borussia Dortmund, Mergim Berisha'yı kadrosuna katmak için harekete geöti. Futbolcu da sarı-siyahlılara transfer olmaya sıcak bakarken, Augsburg transfer için 15 milyon euro istiyor.
Augsburg, Mergim Berisha'yı geçen sezon Fenerbahçe'den kiralamış daha sonra yaz transfer döneminde ise 4 milyon euro bedelle bonservisini almıştı. Alman ekibinin formasıyla 26 maça çıkan Berisha, 9 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.
Son Dakika › Spor › Eski Fenerbahçeli Berisha, dünya devine gidiyor! Masadaki rakam 15 milyon euro - Son Dakika