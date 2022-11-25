Fenerbahçeli Valencia, Dünya Kupası'nı sallamaya devam ediyor! Hollanda'yı da boş geçmedi

Ekvador Milli Takımı'nın Fenerbahçeli kaptanı Enner Valencia, Dünya Kupası'nda şov yapıyor. Katar maçında 2 gol atan Enner Valencia, Hollanda'yı da boş geçmedi.
Hollanda'nın 1-0 üstün olduğu maçta 49. dakikada Valencia sahneye çıktı. Şık bir gol atan kaptan, takımına eşitliği getirdi. Ekvador'un Dünya Kupası maçlarında attığı son 6 gol Enner Valencia'dan geldi.
Fenerbahçe ile sezon sonunda mukavelesi dolacak Valencia için Sarı-Lacivertli taraftarlar yönetimi şimdiden baskıya aldı.
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