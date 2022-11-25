Fenerbahçeli Valencia, Dünya Kupası'nı sallamaya devam ediyor! Hollanda'yı da boş geçmedi - Son Dakika
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Fenerbahçeli Valencia, Dünya Kupası'nı sallamaya devam ediyor! Hollanda'yı da boş geçmedi

25.11.2022 20:37

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Enner Valencia, Dünya Kupası'nda Katar'a attığı 2 golün ardından Hollanda'yı da boş geçmeyerek fileleri havalandırmayı başardı.

Ekvador Milli Takımı'nın Fenerbahçeli kaptanı Enner Valencia, Dünya Kupası'nda şov yapıyor. Katar maçında 2 gol atan Enner Valencia, Hollanda'yı da boş geçmedi.

EKVADOR'UN EN GOLCÜSÜ

Hollanda'nın 1-0 üstün olduğu maçta 49. dakikada Valencia sahneye çıktı. Şık bir gol atan kaptan, takımına eşitliği getirdi. Ekvador'un Dünya Kupası maçlarında attığı son 6 gol Enner Valencia'dan geldi.

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YÖNETİM BASKIYA ALINDI

Fenerbahçe ile sezon sonunda mukavelesi dolacak Valencia için Sarı-Lacivertli taraftarlar yönetimi şimdiden baskıya aldı.

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