Fenerbahçeli Valencia, Dünya Kupası'nı sallamaya devam ediyor! Hollanda'yı da boş geçmedi

Fenerbahçe ile sezon sonunda mukavelesi dolacak Valencia için Sarı-Lacivertli taraftarlar yönetimi şimdiden baskıya aldı.

Hollanda'nın 1-0 üstün olduğu maçta 49. dakikada Valencia sahneye çıktı. Şık bir gol atan kaptan, takımına eşitliği getirdi. Ekvador'un Dünya Kupası maçlarında attığı son 6 gol Enner Valencia'dan geldi.

Ekvador Milli Takımı'nın Fenerbahçeli kaptanı Enner Valencia , Dünya Kupası'nda şov yapıyor. Katar maçında 2 gol atan Enner Valencia, Hollanda 'yı da boş geçmedi.

Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Valencia takımdan ayrılıyor mu? İşte menajerinin açıklaması