Fenerbahçeli Crespo'dan Türkiye forması giymeye yeşil ışık! - Son Dakika
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Fenerbahçeli Crespo'dan Türkiye forması giymeye yeşil ışık!

11.11.2022 11:58

Fenerbahçe'nin son dönem performansı ile dikkat çeken oyuncularından olan Miguel Crespo, teklif gelmesi halinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynayabileceğini ifade etti.

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Miguel Crespo, sarı-lacivertli takımdaki günleri hakkında YouTube hesabından açıklamalarda bulundu.

Portekizli futbolcu birçok konuda itiraflarda bulunurken, Türk Milli Takımı için de flaş bir ifade kullandı. Crespo, yayın esnasında kullanıcılardan gelen "Türk Milli Takımında oynar mısın?" sorularına "Türk Milli Takımı'ndan teklif gelse oturup ailemle değerlendirmem gerekir, küçüklüğümden beri Portekiz Milli Takımı'nda oynamanın hayali kurarak büyüdüm ama Türk Milli Takımı'ndan teklif gelse tabii ki mutlu olurdum" cevabını verdi.

GALATASARAY'A GOLÜ

Galatasara'ya attığı golle ilgili de açıklamalarda bulunan Crespo, "Fenerbahçe'deki ilk golümün Galatasaray'a olması benim için önemli ve iz bırakan bir andı. O gol, özgüvenimi arttırdı ve kariyerim için dönüm noktası oldu. Burada oynayan futbolcular, Galatasaray'a gol atıldığında gerçek Fenerbahçeli olunacağını söylemişlerdi. Camiamızda Galatasaray'a gol atanlar yer ediniyor. Ben de tarihe geçtiğim için çok mutluyum" ifadelerine yer verdi.

"VİTOR PEREİRA'YA MİNNETTARIM"

Fenerbahçe'ye gelişini Vitor Pereira'ya borçlu olduğunu belirten Crespo, "Fenerbahçe'ye transferim çok çabuk gelişti. Vitor Pereira, beni çok istedi. Fenerbahçe'ye gelmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok çalışıyorum. Vitor Pereira'ya minnettarım" dedi.

"ÇIKAN HABERLERE ÜZÜLMEDİM"

İlk geldiği zamanlardaki eleştirilere de değinen Crespo, "İlk geldiğimde çıkan haberlere, yapılan yorumlar hiç üzülmedim. Fenerbahçe gibi bir takıma, Portekiz 2. Ligi'nden futbolcu geliyor, onları anlayabiliyorum. Ama sözler beni daha da hırslandırdı. Ben elimden gelenin en iyisini yapmak için her gün çalışıyorum" şeklinde konuştu.

YORUMLAR (1)
  • ULUBATLI HASAN : Futbola yatırılan onca paralar, sporların en üstünde tutulması ve bir yabancıyı Milli Takımda oynatmak düşüncesi tüm Türk futbolcularına yapılmış bir hakaret ve Türk Futbolu adına yüz karası bir durumdur. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Fenerbahçeli Crespo'dan Türkiye forması giymeye yeşil ışık! - Son Dakika
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