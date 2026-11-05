Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Kuyt, Liverpool galibiyetini 'mucize' olarak niteledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Liverpool'u mağlup eden Fenerbahçe'nin Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, "Oldukça özel bir akşamdı. Sadece benim için değil, Fenerbahçe'yi seven herkes için de özel bir akşamdı" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Liverpool'u sahasında mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Sorumlu Dirk Kuyt, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendisi ve Fenerbahçe adına çok özel bir akşam yaşandığını belirten Kuyt, "Oldukça özel bir akşamdı. Sadece benim için değil, Fenerbahçe'yi seven herkes için de özel bir akşamdı. Bazı zor zamanlardan geçtik ama bu maç özelinde oyuncularıma teşekkür ediyorum. Birlikte kalmaya çalıştık ve iyi mücadelemizin sonucunda galibiyeti elde ettik" ifadelerini kullandı.

'BUGÜN BİR MUCİZE GERÇEKLEŞTİRDİK'

Liverpool'un kendisi için çok önemli bir kulüp olduğunu vurgulayan Hollandalı teknik sorumlu, "Liverpool benim için çok önemli bir kulüp. Bütün oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Bugün bir mucizeyi gerçekleştirdik. Çoğunluk bugün kazanacağımızı düşünmüyordu ancak biz maç içerisinde kazanabileceğimizi düşündük. Liverpool'u burada yenerek neler yapabileceğimizi gösterdik. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanmış olmak, özellikle Liverpool'a karşı kazanmak çok özeldi. Oyuncularıma maç öncesinde Liverpool'a karşı kazanabileceğimizi söyledim. Takımımızda harika oyuncular var. Oyuncularımıza inanıyoruz ve onlara neler yapabileceğimizi söyledik. Yapmamız gereken, tutkumuzu ve isteğimizi geri getirmekti. Bu maçta tutkumuzu ve isteğimizi gösterdik" diye konuştu.

'MAÇIN OYUNCUSUNUN TARAFTAR OLDUĞUNU SÖYLEMELİYİM'

Taraftarın oyuna etkisine değinen Kuyt, "İhtiyacımız olan şey bu. Maçın oyuncusu ödülünü İsmail Yüksek aldı ancak bir diğer maçın oyuncusunun taraftar olduğunu söylemeliyim. Hala yarışın içerisindeyiz. Play-off oynama şansımız olduğunu düşünüyorum. Önemli olan sezonun devamını getirebilmemiz. Bu galibiyetle birlikte takım tesislere mutlu gelecek. Emre de bu galibiyetle birlikte iyi bir başlangıç yapacaktır. Pazar günü önümüzde önemli bir maç var" dedi.

'TAKIMIN RUHUNU SAHAYA YANSITTIK'

Maç içerisinde geriye düşmelerinden etkilenmediklerini belirten Dirk Kuyt, "Oyunumuzu oynadık. Liverpool'un ne kadar iyi olduğunu biliyorsunuz. Bizim için oldukça zor olacaktı. Doğru anlarda doğru baskıları yaptık. Geriye düştüğümüzde korkmadım ve endişelenmedim. Geri dönebileceğimizi biliyorduk. İki kez geri dönmek gerçekten harika bir histi. İlk golü bulduğumuzda bu takımın ruhunu sahaya yansıttık. Muriqi konusunda mutluyum, iyi bir maç çıkardı. Lukaku da gerçekten iyi bir performans gösterdi. İkisinin de sahada gösterdiği performanstan ötürü çok memnunum" ifadelerini kullandı.

'ÇOK İYİ BİR MAÇ ÇIKARDI'

Archie Brown'un performansını da değerlendiren Hollandalı çalıştırıcı, "Brown adına çok büyük bir fırsattı. Şampiyonlar Ligi'nde maça çıktığınızda en iyi takımlara karşı kendinizi gösterebiliyorsunuz. Türkiye'de de ne kadar iyi bir oyuncu olduğu biliniyordu. Kendini Şampiyonlar Ligi'nde de gösterdi. Çok iyi bir maç çıkardı, gerçekten çok iyiydi" diye konuştu.

'GUENDOUZI GERÇEKTEN İYİ BİR OYUNCU'

Guendouzi'nin performansına ilişkin de konuşan Dirk Kuyt, "Oyun planımızı inceledik ve Liverpool'a karşı nasıl kazanabileceğimizi düşündük. Güçlü bir orta saha kurmak istedik ve bu üçlüyle çıktık. İrfan da orta sahaya yaklaşarak gerçekten kompakt bir orta sahayla mücadele ettik. Guendouzi gerçekten iyi bir oyuncu, oldukça fazla eleştiri alıyor. Bugün gerçekten iyi oynadı. İsmail ve Kante ile gerçekten iyi bir mücadele ortaya koydu. Lukaku'nun da orta sahaya yardımı Guendouzi'nin performansını yukarıya çekti" dedi.

'BURADA OLMAKTAN ÖTÜRÜ ÇOK MUTLUYUM'

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından takımda kalma ihtimaliyle ilgili de konuşan Dirk Kuyt, "Uzun süre boyunca beraber oynadık ve arkadaşlığımızı sürdürdük. Benim işim tamamen bu maça odaklanmaktı. Tamamıyla kendi görevimi yerine getirdim. Emre ile görüştük ve takıma şans diledi. Burada olmaktan ötürü çok mutluyum. Başkan bu harika fırsatı bana verdi. Başkan ve kulüp isterse burada durmak istiyorum. Hafta sonunda yine önemli bir maça çıkacağız ve ona hazırlanmak istiyoruz. Fenerbahçe buradan sonra yukarıya doğru ilerleyecek" diyerek sözlerini tamamladı.