Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Youssef En-Nesyri İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri, İstanbul'a geldi.
Özel uçakla İspanya'nın Sevilla kentinden Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen En-Nesyri'yi, sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü Mario Branco karşıladı.
Ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen oyuncu, çıkışta kendisini bekleyen bir grup taraftarın yanına giderek imza verdi ve fotoğraf çektirdi. Bu esnada taraftarlar, En-Nesyri'nin boynuna Fenerbahçe atkısı taktı.
Faslı forvet, kendisini bekleyen araçla konaklayacağı otele hareket etti.
Sarı-lacivertli kulüp, En-Nesyri'nin transferi için kulübü Sevilla ile görüşmelere başlandığını, oyuncunun sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a geleceğini duyurmuştu.
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