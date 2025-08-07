Fenerbahçe\'nin transfer listesindeki Asensio ezeli rakibe gidiyor

Adı uzun süredir Süper Lig devi Fenerbahçe ile anılan Marco Asensio hakkında bomba bir gelişme yaşandı.
Yıldız oyuncu ile anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, bir türlü transferi gerçekleştiremedi. PSG'de kadroda düşünülmeyen ve ayrılmaya hazırlanan yıldız oyuncu Marco Asensio, ezeli rakibe imza atmaya hazırlanıyor.
Fransa basınında yer alan haberlere göre; PSG'nin ezeli rakibi Marsilya, Marco Asensio'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncuyu şehre getirerek görüşmelerde bulunan ve ikna etmeyi başaran Fransız ekibi, PSG ile de anlaşarak transferi bitirmeyi planlıyor.
