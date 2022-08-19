Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya ekibi Austria Wien'i 25 Ağustos Perşembe günü ağırlayacağı play-off turu rövanş maçında İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Manzano yönetecek. Mücadelede Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra Fernandez olacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe-Austria Wien maçını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek - Son Dakika