Fenerbahçe-Austria Wien maçını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek - Son Dakika
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Fenerbahçe-Austria Wien maçını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek

19.08.2022 10:36
Fenerbahçe-Austria Wien maçını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya ekibi Austria Wien'i 25 Ağustos Perşembe günü ağırlayacağı play-off turu rövanş maçında İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya ekibi Austria Wien'i 25 Ağustos Perşembe günü ağırlayacağı play-off turu rövanş maçında İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Manzano yönetecek. Mücadelede Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra Fernandez olacak.

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Kaynak: AA

Fenerbahçe, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Austria Wien maçını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Austria Wien maçını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek - Son Dakika
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