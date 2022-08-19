UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı 'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Manzano yönetecek. Mücadelede Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado üstlenecek.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe-Austria Wien maçını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek - Son Dakika

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