Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi hasreti 16 sezona çıktı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi hasreti 16 sezona çıktı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille ekibine elenerek Avrupa'nın bir numaralı kupasında yer alma hasretini 16 sezona çıkardı. Sarı-lacivertli takım, son olarak 2008-2009 sezonunda bu kupanın grup aşamasında yer almıştı. Fenerbahçe, 10. kez elemeleri geçemedi ve toplamda 38 kez Şampiyonlar Ligi elemelerine katıldı. En büyük başarısı ise 2007-2008 sezonunda çeyrek finale yükselmek oldu.

14.08.2024 11:48
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille ekibine elenen Fenerbahçe'nin Avrupa'nın bir numaralı kupasında yer alma hasreti 16 sezona çıktı.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-2009 sezonunda yer alan sarı-lacivertli takım, Lille'e elenerek hasretine son veremedi.

"Devler Ligi"ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında bu kupanın grup aşamasında yer aldı.

Sarı-lacivertliler, 2002-2003, 2006-2007, 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2018-2019 ve 2022-2023 sezonlarının ardından 2024-2025 sezonunda da elemeleri geçemedi.

Fenerbahçe, 2011-2012 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını elde etmesine rağmen "şike soruşturması" sebebiyle Avrupa'ya gönderilmedi.

Sarı-lacivertli ekip, 2013-2014 sezonunun başında play-off turunda elenmesinin hemen ardından UEFA'dan "2 yıl Avrupa kupalarından men" cezası aldı. Fenerbahçe, bu ceza sebebiyle söz konusu sezonda Süper Lig şampiyonu olsa da 2014-2015'te Avrupa'ya gidemedi.

10. kez elemeleri geçemedi

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 10. defa "Devler Ligi" hedefinden uzak kaldı.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupasında ilk kez 2002-2003 sezonunda eleme oynayan sarı-lacivertiler, Hollanda'nın Feyenoord takımını geçmeyi başaramadı. Sarı-lacivertliler 3. eleme turunda rakibine deplasmanda 1-0, evinde 2-0 ile boyun eğdi.

Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda 2. eleme turunda Faroe Adaları'ndan Torshavn ekibini sahasında 4-0, deplasmanda ise 5-0'lık skorlarla geçerken, 3. eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla eşleşti. Sarı-lacivertliler, deplasmanda 3-1 yenildiği rakibiyle sahasında 2-2 berabere kaldı ve turu Ukrayna ekibine kaptırdı.

Şampiyon tamamladığı 2010-2011 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 3. eleme turunda İsviçre'nin Young Boys takımını geçmeyi başaramadı. Sarı-lacivertli ekip, ilk maçta deplasmanda 2-2 berabere kaldığı eşleşmede evinde ikinci maçı 1-0 kaybederek Şampiyonlar Ligi şansını kaybetti.

"Devler Ligi"ne 2012-2013 sezonunda 3. eleme turundan katılan Fenerbahçe, Romanya'nın Vaslui ekibini eleyerek play-off'a yükseldi. Bu turda ise Rusya'nın Spartak Moskova takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmanda 2-1 yenildiği rakibiyle evinde 1-1 berabere kalarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek zorunda kaldı.

2013-2014 sezonunda Şampiyonlar Ligi elemelerine 3. turdan dahil olan Fenerbahçe, Avusturya'nın Salzburg takımını eleyerek play-off etabına adını yazdırdı. Bu turda İngiltere'nin Arsenal takımıyla eşleşen Fenerbahçe, evinde 3-0, deplasmanda ise 2-0'lık skorlarla rakibine mağlup oldu.

Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla 3. eleme turunda eşleşirken, evinde 0-0 berabere kaldığı rakibine deplasmanda 3-0 yenilerek elendi.

Sarı-lacivertliler, 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunda Fransa'nın Monaco ekibiyle eşleşti. İlk müsabakada evinde rakibini 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, deplasmanda 3-1'lik yenilgi yaşayarak turnuvanın dışında kaldı.

Sarı-lacivertli ekip, 2018-2019 sezonunda 3. eleme turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle eşleşti. Deplasmanda 1-0 yenildiği rakibiyle evinde 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

2022-2023 sezonunda teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde 2. eleme turunda eşleştiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibiyle deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, evinde ise rakibine 2-1 mağlup oldu.

Son olarak Fransa'nın Lille takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında sahasında rakibiyle 1-1 berabere kalarak Avrupa'nın en büyük organizasyonuna 10. kez elemelerden katılamadı.

Şampiyonlar Ligi elemeleri performansı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 38. kez boy gösterdi.

Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerindeki söz konusu 38 maçta sarı-lacivertliler 14 galibiyet elde ederken, 12'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 56 gol atarken, kalesinde 46 gole engel olamadı.

"Devler Ligi"nde 6 kez yer aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında grup aşamasında ter döktü.

Fenerbahçe, daha önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonunda çıktığı 40 maçta 11 galibiyet elde etti.

Avrupa'nın bir numaralı kupasına katıldığı sezonlarda sahadan 6 kez beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, 23 maçta ise yenilgiden kurtulamadı.

En büyük başarısı çeyrek final oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak elde etti.

Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe, aynı zamanda Avrupa kupaları tarihinde en başarılı sezonlarından birisini yaşadı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu sezonda İngiltere'nin Chelsea takımına elenerek yarı finalin kapısından döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi hasreti 16 sezona çıktı - Son Dakika

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