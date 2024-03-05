Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Portekizli hakem yönetecek

Muğlaspor, Manavgat Belediyespor'u konuk edecek

Bölgesel Amatör Lig 5'inci Grupta mücadele eden Muğlaspor, bu hafta sonu en önemli maçına çıkıyor. Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, basın mensupları ile yaptığı toplantıda tüm halktan destek beklediklerini belirtti. Teknik Direktör Hakan Şapçı ise tüm Muğla halkını maça davet etti.